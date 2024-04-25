«Личная тема»: Матвиенко об отношении Путина к поддержке семей с детьми Матвиенко назвала оказание поддержки семьям с детьми личной темой для Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оказание поддержки семьям с детьми является личной темой для президента России Владимира Путина, рассказала в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, глава государства уделяет особое внимание выполнению социальных обязательств перед соотечественниками и принимает непосредственное участие в разработке различных мер.

Президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема, она его личная. И он следит за тем, как выполняются социальные обязательства перед нашим населением, несмотря ни на что, и как поддерживаются семьи с детьми, лично сам отслеживает, участвует в разработке различных мер поддержки, — заявила Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что это вопрос благосостояния россиян, а поддержка семей с детьми и улучшение демографической ситуации находятся в особом приоритете. Кроме того, акцент делается на решение социальных задач.

Ранее Матвиенко призвала наказывать россиян, покинувших страну и желающих ей поражения. Спикер Совфеда уверена, что такое поведение соотечественников является непростительным. Тех же россиян, что уехали за границу по деловым или бытовым обстоятельствам, она призвала возвращать на Родину, создавая для этого условия.