«Либо мир, либо поставки оружия»: Захарова призвала Макрона определиться Захарова: Макрону нужно решить, действительно ли он за мир или же за поставки оружия Киеву

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит определиться, он действительно выступает за мир или же собирается продолжать финансировать поставки оружия Украине, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат призвала политика сделать этот выбор до обращения в Ватикан с просьбой о содействии в урегулировании конфликта, передает РИА Новости. По словам Захаровой, французский лидер одновременно просит о посредничестве и распоряжается поставлять оружие.

Эммануэль Макрон одну руку протягивает в сторону Ватикана с просьбой о посредничестве в мирном урегулировании, а другой своей же рукой он выписывает счета и подписывает распоряжение о поставке вооружений в зону конфликта киевскому режиму. Либо мир, переговоры, и тогда посредничество, либо поставки вооружений и бесконечное стимулирование конфликта, — заявила представитель МИД РФ.

Макрон посетил Ватикан 24 октября. Он попросил папу римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену, чтобы приблизиться к урегулированию кризиса на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Киев отказался от переговоров с Россией по указанию Вашингтона. По его словам, это абсолютно очевидно.