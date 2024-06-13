«Лгут о своем намерении»: ЕС обвинили в нежелание мира на Украине Постпредство РФ: ЕС лжет насчет планов дипломатически решить конфликт на Украине

Фото: МО Украины

Евросоюз лжет, высказываясь о намерении добиться мира на Украине дипломатическим путем, передает пресс-служба постпредства России при ЕС. Дипломаты сослались на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который объявил, что знает, как закончить противостояние.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель <...> 3 мая 2024 года заявил следующее: «Я знаю, как закончить войну на Украине. Я могу закончить ее за пару недель, просто прекратив поставки». Если господин Боррель знает, как достичь мира, почему бы ему не реализовать свой собственный план? — задались вопросом в постпредстве.

Ранее Боррель в рамках выступления с лекцией в Оксфордском университете Великобритании объявил, что Украина отделяет Евросоюз от «российского вторжения». Он обратился к студентам с вопросом, готовы ли они будут вступить в армию для защиты своей страны, если киевские власти потерпят поражение.

До этого глава дипломатии ЕС также указал, что конфликт на Украине прекратится через две недели, если остановить поставки оружия Киеву. По его словам, украинские военные при таком раскладе не смогут сопротивляться. Политик также задался вопросом, хотят ли в Европе такого исхода. Сам Боррель ответил на это отрицательно.