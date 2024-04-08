Добровольцев Минобороны и Росгвардии уравняли в льготах В правительстве РФ подписали постановление о льготах для добровольцев Росгвардии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Добровольцы в составе Росгвардии будут получать те же льготы, что и добровольческие формирования Минобороны, сообщили в правительстве. В частности, им будут выплачивать ежемесячную денежную компенсацию, включать период пребывания на СВО в страховой и рабочий стаж и снабжать вещами.

Граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска Национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны, — говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить браки с погибшими участниками спецоперации. По его словам, они необходимы для того, чтобы положенные военнослужащим льготы могли получить те, кто не состоял с ними в официальных отношениях. Это поможет женщинам, которые находились с погибшими мужчинами в гражданском браке, добавил депутат.

Также Нилов говорил, что после окончания спецоперации за участниками боевых действий сохранится большинство льгот и выплат. Он объяснил это тем, что льготы для военнослужащих определяются их статусом ветеранов.