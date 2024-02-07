Льготную ипотеку в ряде регионов предложили снизить до 3% годовых Депутат Аксаков: программе субсидирования льготной ипотеки нужна гибкость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственное субсидирование программ льготной ипотеки должно стать более гибким с учетом специфики различных регионов и доходов населения, заявил в беседе с «Парламентской газетой» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, для некоторых регионов процентная ставка льготной ипотеки может быть снижена с 8% до 3% годовых.

Условно, триллион рублей выделяется Чувашии, но при этом с регионом договариваются, что проценты по этим кредитам должны субсидироваться. Причем ставка может быть не 8%, а даже ниже — 3% или 5%, в зависимости от платежеспособности населения данной территории и по таким-то секторам экономики, — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что в Москве или Санкт-Петербурге доходы населения позволяют спокойно обслуживать ипотечный кредит со ставкой в 8%, в то время как во многих других регионах ситуация иная. В итоге происходит перераспределение льготной программы, когда субсидии, выделяемые правительством на всю страну, оседают в субъектах с более высокими доходами населения. Таким образом, по словам парламентария, 35% средств, выделенных правительством на программу субсидирования, ушли в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и в Краснодарский край. Такой перекос политик назвал недопустимым.

Ранее стало известно, что в январе в российских регионах с дорогим жильем резко упал спрос на ипотеку с господдержкой. Сильнее всего это стало заметно в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Граждане начали меньше интересоваться льготной ипотекой из-за ужесточения ее условий.