Льготная ипотека для IT-специалистов станет доступнее Жилищные кредиты станут доступны всем IT-специалистам аккредитованных компаний до 50 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ расширяет возможности получения льготной ипотеки для IT-специалистов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По его словам, которые приводятся в официальном Telegram-канале правительства, жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет, также будет учитываться доход как с основного места работы, так и по совместительству.

Подписано постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет, — сказал глава кабмина.

Уточняется, что теперь льготный жилищный кредит смогут взять сотрудники всех аккредитованных IT-компаний, а не только получатели налоговых льгот. Требования по заработной плате снижаются с 150 до 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и с 100 до 70 тысяч рублей в остальных населенных пунктах. При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними – минимальная зарплата должна составлять не менее 150 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, чтобы не потерять выгодную ставку, после получения ипотеки специалисту нужно проработать в аккредитованной компании не менее пяти лет, а не весь срок выплаты кредита. Если сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать для него еще полгода.

Ранее сообщалось, что Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возвращению уехавших из РФ IT-специалистов, куда войдут гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию. Участники рынка считают наиболее важной мерой именно закрепление брони, которая декларируется с весны 2022 года, но все еще не оформлена.