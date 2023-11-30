«ЛГБТ — это какое-то ИП?»: в Госдуме призвали разъяснить запрет движения Депутат Попов выразил непонимание запрета ЛГБТ-движения в России

Фото: Тихонова Пелагия/АГН «Москва»

Евгений Попов

На данный момент нет понимания, что подпадет под запрет ЛГБТ-движения (признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил изданию «Подъем» зампред комитета ГД по информполитике Евгений Попов. Попов отметил, что «государство не должно лезть в постель» к гражданам, однако определенная защита от ЛГБТ-пропаганды должна быть.

Не очень понятно, что запрещено, а что признано конкретно экстремистским, а что такое ЛГБТ-движение, юридическое лицо есть у этого ЛГБТ-движения или это какое-то ИП, ООО? В этом смысле есть достаточный набор законов по запрету пропаганды ЛГБТ, к чему это решение принято Верховным судом, надо разобраться. Непонятно, что это значит на практике, — сказал он.

О том, что Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России, стало известно ранее. Судья Олег Нефедов пояснил, что решение вступает в силу немедленно. Заседание суда длилось четыре часа. Журналистам и слушателям разрешили зайти в зал только на оглашение решения.

В Кремле комментировать судебный процесс о запрете ЛГБТ в России отказались. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не следят за ситуацией. Президент РФ Владимир Путин две недели назад назвал представителей ЛГБТ частью общества и призвал стремиться к равноправию.

Иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией направил в суд Минюст. В ведомстве считают, что движение возбуждает социальную и религиозную рознь. Управляющий партнер консалтинговой группы Алексей Федяров возразил, что такого объединения юридически не существует.