«Лезут в ловушку»: Путин оценил тактику ВСУ в Крынках Путин: ВСУ осуществляют абсолютно безрассудные действия с военной точки зрения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Украинские войска осуществляют абсолютно безрассудные действия с военной точки зрения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. По его словам, ВСУ лезут в ловушку. Таким образом глава государства прокомментировал атаки на плацдарм в районе Крынок.

Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия, но это как ловушка. Причем они лезут и лезли в эту ловушку, — сказал президент.

Путин также обратил внимание на сдачу в плен украинских военных в этом районе. По его словам, если кто-то из бойцов ВСУ остался, не нужно «плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации». Путин отметил, что они должны сдаться в плен.

20 февраля Шойгу рассказал, что украинская армия сосредоточила в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, бойцы которой участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Он добавил, что ВСУ стремились показать США результаты в херсонском селе, однако потеряли 1,8 тысячи военных. При этом потери украинской армии в районе Крынок с лета 2023 года составили почти 3,5 тысячи человек.

Месяц назад губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что правобережье Херсонской области обязательно вернется под контроль российских сил. Глава региона признавал: правый берег пока все еще продолжают удерживать ВСУ, однако Сальдо считает, что в 2024 году их выбьют с этой территории.