«Лезут в бочку»: Пушков пошутил об «истеричной» помощи Франции для ВСУ Пушков назвал истеричным отчаянием стремление Парижа поддержать Киев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стремление французского истеблишмента поддерживать Украину отдает чем-то истеричным и отчаянным, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, президент республики Эммануэль Макрон фактически втягивает в украинский конфликт собственную страну.

Есть что-то истеричное и отчаянное в том, как французская правящая элита выступает в поддержку Украины, все глубже затягивая свою страну в котел украинского конфликта. Причем чем хуже положение Киева, тем больше в Париже лезут в бочку, — сказал Пушков.

Он также выразил мнение, что Париж, возможно, хочет показать всему миру, что он «самый крутой лидер западного мира». Однако, отметил Пушков, Макрон едва ли задумывался над тем, что его помощь Киеву, в том числе отправка французских войск, никак не изменит ход украинского конфликта.

Похоже, такая мысль его не посещала. Или же посещала, а все это — просто игра в величие и пустой пиар самовлюбленного политика, — резюмировал сенатор.

Ранее политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что власти Франции за счет заявлений об отправке военных на Украину пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем в стране. При этом, подчеркивает Корнилов, далеко не все партнеры Парижа готовы поддержать инициативу французского лидера. Идею уже отвергли ключевые участники Блока вроде США и Великобритании.