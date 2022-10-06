ЛДПР предложила дать отсрочку от мобилизации некоторым категориям россиян

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Временный пункт мобилизации

ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий критерии частичной мобилизации, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя фракции Ярослав Нилов. В нем предлагается предоставить отсрочку от призыва единственным детям одиноких родителей, сыновьям или родным братьям граждан, погибших во время воинской службы, лицам, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида, студентам очной и очно-заочной форм обучения.

Проект также предусматривает возможность расширения числа категорий граждан, имеющих право на отсрочку. Они будут определяться нормативными актами президента и правительства.

Кроме того, в документе указывается, что запрет покидать место жительства без разрешения военкомата в период мобилизации не должен распространяться на граждан, имеющих отсрочку, и тех, кто не получил повестку.

Авторы инициативы отметили, что отсутствие законодательно установленных четких критериев мобилизации привело к тому, что военкоматы стали массово рассылать повестки, стараясь охватить как можно больше мужчин. В их число попали никогда не служившие в армии и не державшие в руках оружие люди, те, кто уже вышел из призывного возраста, имеющие хронические заболевания. Такой подход к частичной мобилизации привел к серьезной социальной напряженности.

Скорейшее принятие законопроекта позволит снизить социальную напряженность в стране, устранить злоупотребления на местах, поддержать экономику и бизнес, поднять авторитет власти и восстановить к ней доверие, — говорится в пояснительной записке.

Законопроект зарегистрирован в базе Госдумы 6 октября. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставить отсрочку от мобилизации ученым. По его мнению, от призыва следует освободить кандидатов и докторов наук, работающих в НИИ, вузах, организациях и предприятиях, где есть отделы научных исследований, а также в учреждениях РАН.