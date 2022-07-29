Лавров раскритиковал Макрона за высказывание об Африке Лавров назвал «оскорбительными» слова Макрона о развитии связей Африки с Россией

Фото: IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на пресс-конференции на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об упрочении военных и дипломатических связей России с Африкой. По мнению дипломата, слова французского лидера об африканских странах с «ослабевшими политическими властями» нарушили этические нормы. Лавров посчитал, что фраза Макрона стала оскорбительной для властей стран Африки, которые развивают отношения с РФ, пишет РИА Новости.

Что касается президента Макрона и его заявлений, то, действительно, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний, — заявил Лавров.

Министр напомнил, что Макрон ранее заявил о беспокойстве, которое вызывает военная и дипломатическая активность РФ в Африке. Французский глава отметил, что он не стал бы называть коммуникацию между Россией и африканскими странами сотрудничеством. По его словам, это больше похоже на «поддержку абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт».

Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с РФ, — высказался Лавров.

Лавров принял участие в пятидневном турне по африканским государствам, которое прошло с 23 по 28 июля. В ходе поездки он посетил Египет, Уганду, Республику Конго и Эфиопию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поездка Лаврова в Африку вызвала панику у США и американские дипломаты стали просить своих коллег из других стран не фотографироваться с Лавровым. Захарова считает, что таким образом Соединенные Штаты пытаются «залатать информационные дыры», чтобы сохранить образ изолированной от мира России.