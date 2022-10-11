Лавров: Зеленский как запретил переговоры с Россией, так и разрешит

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на диалог с Москвой при условии, если этого пожелают его западные партнеры, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, Зеленский может как легко запретить себе общаться с Россией, так легко и разрешить, в зависимости от ситуации, передает РИА Новости.

Я не исключаю, что он как запретил сам себе, так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона – скажет «Есть!» и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо, — сказал Лавров.

Он напомнил, что президент Украины в прошлом был талантливым актером, и таких в Киеве немало. Глава российского МИД уверен, что Зеленский и лидеры западных держав и сейчас «пытаются играть в каких-то благородных рыцарей, которые возмущены тем, что делает Российская Федерация и российские военные в ходе специальной военной операции».

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что диалог сторон зависит от хода спецоперации. По его словам, если Россия достигнет значимых результатов, то у Украины просто не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров.