Лавров заявил об увеличении Россией прибыли от экспорта энергоносителей Лавров: в 2022 году Россия значительно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по итогам 2022 года прибыль Москвы от экспорта энергоносителей значительно увеличится. Она уже наращивает продажи нефти на рынках, которые являются альтернативой европейскому, отметил он в беседе с телерадиокомпанией «Радио и телевидение Республики Сербской».

У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи. Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей, — подчеркнул Лавров.

По его словам, в России уже проанализировали текущую ситуацию, поняли, что на партнёров на Западе не следует полагаться. Однако будет интересно узнать, что они скажут, когда «перебесятся».

Ни в коем случае, отныне и вовеки нельзя допускать, чтобы какие-то критические сферы жизнедеятельности нашего государства, жизни нашего народа зависели от инвестиций, технологий со стороны западных стран, — считает глава МИД.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров заявил: последние санкции Запада в отношении России готовились явно «не за одну ночь». Вряд ли они будут отменены. Он также добавил, что представители США в контактах со своими союзниками утверждают, что когда кризис вокруг Украины завершится, «санкции всё равно останутся». По словам Лаврова, речь здесь идёт «о сдерживании развития России».