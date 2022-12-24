Лавров заявил об умелой поддержке Украины западными СМИ Лавров: Запад хорошо умеет обеспечивать лояльность к поддержке Украины

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и страны Европы умеют выстраивать стратегии для СМИ, которые обеспечивают лояльность населения к поддержке Украины, заявил Сергей Лавров. В эфире телеканала «Россия 24» он привел Германию, Францию и США в качестве примера тех стран, где власти грамотно подстраивают журналистику под свою политическую линию.

Мы уже убедились за последние годы в том, что на Западе, особенно в Соединенных Штатах, но и в Германии, во Франции, да и в других европейских странах очень хорошо умеют выстраивать журналистов, выстраивать СМИ и обеспечивать лояльность той линии, которую хочет проводить та или иная власть, — заявил Лавров.

Особенно отчетливо, как указал Лавров, это видно на примере администрации президента США Джо Байдена. По мнению дипломата, офису Белого дома удалось настроить практически все электронные СМИ, телевидение и печатные издания на поддержку решений властей Соединенных Штатов, касающихся Украины.

Это видно на примере администрации Байдена, где практически вся линейка и электронных СМИ, телевидения, и печатных изданий выстроена на мобилизацию общественного мнения в поддержку того, что США делают на Украине, — добавил Лавров.

Министр напомнил, что США и Европа поддержали госпереворот на Украине, произошедший в 2014 году. По мнению дипломата, пертурбации, которые произошли в то время во власти страны, имели неонацистский характер. Это, как отметил Лавров, выражается в запрете на русское образование, русские СМИ и русскую культуру.

Ранее обозреватель Энтони Гонсалес заявил, что США стали источником постоянного финансирования для Украины, выделяя миллиарды долларов помощи, что спровоцировало проблемы внутри самих Соединенных Штатов. По словам колумниста, его шокировало предложение выделить Киеву $45 млрд, поскольку это свидетельствует о том, что американские политики не заботятся о своих гражданах во время инфляции, высоких цен на топливо и растущей безработицы.