Лавров заявил об обострении комплекса безнаказанности у США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Проводимая Вашингтоном политика демонстрирует обострение у США комплексов безнаказанности и превосходства, заявил в интервью CВS глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, нынешние политические деятели США не вынесли никаких уроков из политики, продвигаемой страной после распада СССР.

Комплекс превосходства, комплекс безнаказанности становятся слишком глубокими, — сказал министр.

Он отметил, что США проигнорировали добрую волю, проявленную Владимиром Путиным в течение первых двух сроков его президентства, и просчитались в своих планах «держать его у себя в кармане». Лавров добавил, что Вашингтону следует переосмыслить свои ошибки и сделать шаги к выправлению ситуации.

Ранее глава внешнеполитического ведомства заявил, что действующая администрация США не заинтересована в выстраивании диалога с Россией. Он пояснил, что Вашингтон обращается к Москве лишь в качестве исключения, когда необходимо решить вопросы, связанные с работой посольств или обменом заключенными. При этом Лавров подчеркнул, что Москва готова выслушать все стороны, заинтересованные в выстраивании справедливых отношений между Россией и Украиной.