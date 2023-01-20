Лавров заявил о вопиющих нарушениях Украиной гуманитарного права

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Украинские власти постоянно нарушают нормы гуманитарного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эггер. По его словам, начиная с 2014 года все подобные нарушения документировались, и с ними можно ознакомиться в Сети, передает РИА Новости.

Хотел бы вновь привлечь ваше внимание к вопиющим нарушениям международного гуманитарного права со стороны украинского режима. Причем эти нарушения документируются, с ними можно ознакомиться даже в соцсетях в течение долгих восьми лет, — сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что Россия продолжает придерживаться норм Международного гуманитарного права, включая женевские конвенции.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в ходе контактов с украинским и турецким коллегами Дмитрием Лубинцом и Шерефом Малкочем идея президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании гуманитарных коридоров для раненых не обсуждалась. Омбудсмен подчеркнула, что видит с украинской стороны готовность продолжать диалог. Она отметила, что на сегодняшний день есть конкретные результаты как по поиску без вести пропавших, так и по взаимному возвращению детей в семьи.