Лавров заявил о срыве планов Запада по расчленению России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия сорвала планы коллективного Запада по ее изоляции и расчленению, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Москва развивает тесные и результативные связи с мировым большинством, передает РИА Новости.

Мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен. <...> Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества, — сказал министр на совещании с главами территориальных органов МИД.

Лавров добавил, что в последние годы значительно возросло число стран, которые выразили желание присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. При этом он подчеркнул, что речь идет о государствах, которые играют в своих регионах заметную роль.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Запад жаждет ликвидировать Россию, а потом принять под свой контроль каждый отдельный регион. По его словам, эти планы уже давно были изложены на бумаге, но Москва старалась не говорить об этом «из партнерских соображений». Глава государства добавил, что если странам Запада все-таки удастся развалить Россию, то русский народ в привычном его понимании может не сохраниться.