Лавров заявил о провале попытки Запада «отменить» Россию в ЮНЕСКО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Страны Запада не смогли добиться «отмены» России в ЮНЕСКО, хотя использовали для этого самые разные методы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, Запад не гнушался даже финансовым шантажом государств Глобального Востока и Глобального Юга.

В этих условиях наша страна, несмотря на поддержку более половины членов ЮНЕСКО, не была переизбрана в исполнительный совет организации и ряд других органов этой структуры. Но «отменить» Россию в ЮНЕСКО не получилось, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что в России в настоящее время осуществляется множество проектов по линии ЮНЕСКО. Министр подчеркнул, что РФ ни от кого не закрывается. Напротив, Москва настроена на дальнейшее продвижение объединительной повестки как в данной международной организации, так в и других.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция сорвала участие РФ в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, затянув выдачу виз российской делегации. Она отметила, что подобные несоблюдения обязательств со стороны европейской страны приобрели систематический характер.