Лавров заявил о попытках России добиться расследования по Буче

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия ждала начала расследования после событий в Буче, но ничего не было сделано, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале. По его словам, западные журналисты даже не решаются запросить у своих правительств список погибших.

Мы ждали расследования, потому что такое преступление без расследования не могло обойтись. Мы запросили [расследование], соответственно, у тех, кто помогал украинцам обнаружить эти тела. Ничего нам никто не говорил, — сказал он.

Он напомнил, что в сентябре 2022 года призывал на заседании Совета Безопасности ООН к авторитету генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша для того, чтобы получить имена тех, чьи тела были показаны в Буче. Однако реакции не последовало, добавил он.

Ранее Лавров заявил, что есть все основания полагать, что кадровые военные стран НАТО принимают участие в боевых действиях на Украине. Кроме того, по его словам, Запад не скрывает, что хочет прекращения огня только для перевооружения Украины. Вместе с тем глава российского МИД заверил, что у Москвы нет намерений атаковать государства Североатлантического альянса. Это Запад делает из Кремля противника, пояснил он.