Лавров заявил о полной деградации механизмов ОБСЕ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

В настоящий момент наблюдается полная деградации всего, что когда-то было создано в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. По его словам, в связи с этим юбилей, а именно 30 заседание глав МИД, даже не хочется считать праздником, передает ТАСС.

Мы наблюдаем полную деградацию всего того, что было создано в ОБСЕ и до этого в рамках совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе, деградацию всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности — и в военно-политическом, в экономическом и экологическом, и гуманитарном и правозащитном, — констатировал Лавров.

По словам российского министра, Запад не извлек никаких уроков из своей провальной политики по части ОБСЕ. Курс на окончательное разрушение организации продолжает поддерживаться, добавил он.

Лавров также обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в трусости. По его словам, политик сбежал с заседания Совета министров иностранных дел в Скопье, потому что он боится любого честного разговора с фактами на руках.