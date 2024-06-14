Лавров заявил о перераспределении ресурсов МИД Лавров: МИД РФ перераспределяет ресурсы на наиболее востребованные направления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия проводит перераспределение дипломатических ресурсов на наиболее востребованные направления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании главы государства Владимира Путина с руководящим составом российского внешнеполитического ведомства. По его словам, прежде всего речь идет о странах мирового большинства, в частности Глобального Юга и Востока, передает корреспондент NEWS.ru.

Осуществляем перераспределение наших материальных и кадровых ресурсов, переводим их на те направления, которые наиболее востребованы в новых геополитических условиях, — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передал официальное письмо о намерении королевства вступить в международную организацию БРИКС российскому коллеге Сергею Лаврову. Отмечалось, что передача прошла во вторник, 11 июня, после заседания Диалога БРИКС с развивающимися странами, который состоялся в Нижнем Новгороде.

До этого глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан в ходе визита в Китай заявлял, что Турция также хотела бы присоединиться к БРИКС. В настоящий момент в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.