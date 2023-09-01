Лавров заявил о незаконности действий США в Сирии

Действия США в Сирии незаконны, так как Вашингтон активно подпитывает сепаратизм радикальных курдских организаций, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Смотри», такие организации представляют серьезную опасность для Турции, соседствующей с Сирией.

США оккупировали нефтеносные и зерновые районы Сирии, они подрывают продовольственную и энергетическую безопасность страны, — добавил министр, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Обозреватель издания Yeni Safak Тамер Коркмаз ранее заявил, что США ведут негласную войну против Турции. По его мнению, подтверждением недружественных намерений Вашингтона стали военные учения, в которых приняли участие боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Сергей Лавров ранее напомнил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу условия для возвращения России к зерновой сделке. По словам министра, в ходе беседы российской стороне не было предоставлено ни одной гарантии. Вместо этого другие участники сделки лишь пообещали «стараться активнее». Лавров подчеркнул, что он был вынужден отвергнуть предложенный Гутерришем сценарий.