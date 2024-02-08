Лавров заявил о недопустимости вовлечения Ливана в конфликт в секторе Газа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта недопустима, заявил глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с лидером Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валидом Джумблатом, сообщается на сайте ведомства. Российский дипломат отметил, что также нельзя допустить вовлечения в конфликт Ливана и других стран региона.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по кризисной обстановке на Ближнем Востоке <...>. При этом была подтверждена неизменная позиция России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики, — говорится в сообщении МИД.

Стороны также коснулись внутриполитической ситуации в Ливане. В частности, отмечена необходимость решения острых вопросов национальной повестки ливанцами без внешнего вмешательства в кратчайшие сроки.

Кроме того, в этот же день развернутые консультации с Джумблатом провел спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб выразил надежду, что Россия сыграет важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что Москва действует в пользу налаживания мира при наличии соответствующей возможности.