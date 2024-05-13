Лавров заявил о готовности России сражаться против Запада на поле боя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Если Запад хочет биться с Россией на поле боя, то Москва к этому готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на консультациях в Совете Федерации по его переназначению на пост министра. По его словам, которые передает РИА Новости, российские власти неоднократно заявляли, что готовы к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но с учетом реальной ситуации.

Это их право, если хотят [решить украинский конфликт] на поле боя — будет на поле боя, — сказал министр.

Также Лавров отметил, что Швейцария уже не годится как место проведения мирных переговоров, в том числе по Украине. Он сравнил запланированный на июнь «мирный саммит» с «выговором для школьника». По его словам, конференция сводится к тому, чтобы «вновь сформулировать ультиматум России». Так, подчеркнул он, разговаривать с Россией нельзя.

Ранее депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев заявил, что «мирный саммит», который пройдет в Швейцарии без участия России, можно назвать очередным шоу. Он отметил, что конференция по украинской «формуле мира» — это эпизод в информационной войне, которым Запад хочет возместить поражения на поле боя.

Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что Европа должна в любой момент быть готова сдержать Россию, поэтому призвал не исключать отправку военных на Украину. Он подчеркнул, что Франция — мирная страна, однако если соперник зайдет «достаточно далеко», она будет вынуждена защищать свою безопасность.