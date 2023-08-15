Лавров заявил о «дружной» реакции стран Запада на переворот в Нигере Лавров: Запад потребовал возвращения Нигера к демократии любыми методами

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Сергей Лавров

Страны Запада «дружно» отреагировали на переворот в Нигере, потребовав возвращения страны к демократии любыми методами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Министр выступил с речью перед участниками XI Московской конференции по международной безопасности, которая проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Глава дипломатического ведомства также подчеркнул, что текущие процессы свидетельствуют о том, что более справедливое и устойчивое мироустройство постепенно «пробивает себе дорогу». По его словам, подобные сдвиги можно назвать эпохальными.

Президент России Владимир Путин ранее также заявил, что на сегодняшний день подобные открытые и непредвзятые дискуссии имеют важное значение для формирования многополярного мира. По его словам, многие государства демонстрируют готовность отстаивать свой суверенитет, уклад жизни, национальные интересы и традиции.

Военнослужащие армии Нигера совершили переворот в конце июля 2023 года. Они объявили о свержении действующего президента Мохамеда Базума, а также ввели комендантский час на территории государства и приостановили работу госучреждений. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на это событие, заявив, что Евросоюз готов ввести санкции против государства в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки по восстановлению демократии.