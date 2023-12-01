Лавров сравнил политику Украины с брейк-дансом Лавров: для начала политического процесса по Украине «нужны двое, как в танго»

Фото: МИД РФ

Для начала политического урегулирования ситуации на Украине необходимо присутствие двух, «как в танго», однако Москва не видит со стороны Киева и западных стран сигналов к такой готовности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он подчеркнул, что на Украине «танцуют не танго, а брейк-данс», где нужно солировать.

Для того чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать, — сказал глава российской дипломатии.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт между Украиной и Россией мог завершиться еще весной прошлого года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет. Но, признался политик, Украина отказалась от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и его совета ничего не подписывать с Россией.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины. По его словам, на Москву не следует оказывать давления, а если давить — то на тех, кто отказывался от диалога.