Лавров заявил, что Зеленский предал оба своих народа

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предал оба своих народа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24». Он напомнил, как глава украинского государства на пресс-конференции заявил, что забыл русский язык, при этом еще недавно он призывал «отстать от русских» на Украине.

Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария «Слуги народа»: «Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины». Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа, — сказал Лавров.

Во время пресс-конференции украинского президента 19 октября журналист турецкого издания Anadolu задал Зеленскому вопрос о событиях в секторе Газа на русском языке. Украинский лидер попросил переводчика. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский «забыл» русский язык, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами.

Помимо прочего во время пресс-конференции Зеленский затронул и тему мирных переговоров с Москвой. По его словам, сейчас они неактуальны. Киев делает больший упор на работу над общей позицией с 50 государствами по его «формуле мира».