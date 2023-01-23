Лавров заявил, что Запад добивается возврата России в границы 1991 года

Страны Запада убеждают Киев, что переговоры с Москвой можно начинать только с позиции сильного, чтобы вернуть Россию в границы 1991 года, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, с такими заявления выступает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также представители администрации США или Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Никто не спрашивает у наших западных коллег, которые регулярно то устами господина Борреля, то устами генерального секретаря НАТО господина Столтенберга, то устами представителей американской администрации или Евросоюза заявляют, что пока еще рано для Украины начинать договариваться. Нужно отвоевать больше в этой ситуации и начинать переговоры с позиции сильного. Они же это прямо говорят, что надо вернуть Россию в границы 1991 года, — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия не отказывается от диалога с Украиной, однако чем дольше его не происходит, тем сложнее будет найти решение конфликта.

Кроме того, Лавров считает, что отношения России с Западом уже имеют характер не гибридной, а почти настоящей войны. Таким образом он охарактеризовал ситуацию на Украине.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО. Дипломат напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала США, что выбранный Вашингтоном курс «приведет мир к катастрофическому сценарию». Он указал на то, что никто в российском руководстве не угрожал применением ядерного оружия.