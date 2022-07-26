Лавров заявил, что страны Запада запретили Украине вести мирные переговоры Глава МИД РФ Лавров заявил, что страны Запада запретили Украине вести мирные переговоры с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада запретили Украине садиться за переговорный стол с Россией, цитирует его РИА Новости. Он отметил, что ранее два государства проводили несколько раундов мирных переговоров, однако это не понравилось США, Великобритании и ряду других европейских стран.

Когда на ранней стадии нашей военной операции украинская сторона предложила переговоры, мы согласились, состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег. Однако такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул, — подчеркнул он.

При этом Лавров отметил, что сама Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, поскольку «боевые действия заканчиваются за переговорным столом». Украине был направлен план мирного договора по урегулированию кризиса, однако Киев оставил предложение без ответа.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в сложившейся ситуации мирные переговоры между Россией и Украиной не имеют никакого смысла. По мнению главы отечественной дипломатии, весенние переговоры «выявили отсутствие у украинской стороны желание что-либо серьёзно обсуждать».