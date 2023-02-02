Лавров заявил о намерении России «подвинуть» ВСУ Лавров: Россия намерена отодвинуть украинские войска на безопасное расстояние от границ

Фото: Министерство обороны РФ

Реактивная система залпового огня «Град»

Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству РИА Новости. По его словам, чем дальнобойнее оружие, которое поставляется киевскому режиму Западом, тем дальше нужно отодвигать украинские войска.

Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий [России], — заявил Лавров.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что американское руководство планирует выделить Украине пакет военной помощи на $2,2 млрд, в который, как ожидается, впервые войдут ракеты большей дальности. В статье при этом не говорится, о каких именно ракетах идет речь. В материале отмечается, что новые поставки могут включать и другие боеприпасы и вооружения.

Военный эксперт Владимир Козин предположил, что дальнобойные ракеты могут быть предназначены для обстрела новых территорий РФ и Крыма. Он пояснил, что из-за сдвига линии фронта вглубь Украины ВСУ недостаточно ракет с дальностью до 80 или 150 километров. Он допустил, что Вашингтон может передать украинскиv военным континентальные ракеты средней дальности (до 5500 километров). Эксперт не стал уточнять, каким будет ответ Москвы в случае, если Украина получит такое вооружение.