Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия и США находятся в «горячей фазе войны», тем не менее отношения между двумя странами должны поддерживаться, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава МИД РФ Сергей Лавров. На вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как это соотносится с тем, что посол США Линн Трейси в среду вручила верительные грамоты президенту России Владимиру Путину, глава ведомства ответил, что отношения все равно нужно поддерживать.

Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего. И американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойные и смертоносные системы поставлять, — сказал Лавров.

По его словам, Кремль не теряет надежды, что у американского руководства «проснется разум» и власти США возобновят хоть какой-то диалог.

Ранее Лавров заявил, что отношения России с Западом имеют характер не гибридной, а почти настоящей войны. По его словам, западные страны долго готовились к противостоянию против РФ, чтобы уничтожить все русское — от языка до культуры. Министр отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский превратился в президента войны, президента-русофоба.