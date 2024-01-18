Лавров заявил, что Путин никогда не угрожал ядерной бомбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Президент России Владимир Путин ни разу не угрожал ядерной бомбой, как об этом говорят на Западе, напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года. При этом, по словам дипломата, подобные заявления делали сами западные политики.

Все только и говорят, что Путин угрожает ядерной бомбой, хотя ни разу такого не было произнесено, в отличие от европейцев, от американцев, — сказал Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что возобновление стратегического диалога между Россией и США в отрыве от вопросов международной безопасности и стабильности невозможно. По его словам, сегодня в этой сфере крайне негативная динамика, которая усугубляется.

Министр прокомментировал и атаки США и союзников на Йемен. По его словам, тем самым были растоптаны все мыслимые нормы международного права. При этом все оправдания Вашингтоном ударов по хуситам выглядят жалкими, подчеркнул Лавров.

Действия Запада в Йемене снижают желание хуситов сесть за стол переговоров, пояснил глава МИД. По его словам, сейчас главной задачей является остановка агрессии, направленная на государство в Юго-Западной Азии.