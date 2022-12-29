Лавров заявил, что прежних контактов с Западом уже не будет Лавров: в случае возврата к работе с Западом, она будет вестись на новых началах

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

В случае возвращения России к совместной работе с Западом, вестись таковая будет уже на новых началах. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что прежние подходы больше не работают.

Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают, — сказал дипломат.

Также в ходе беседы Лавров заявил, что Запад использует ОБСЕ в качестве инструмента для продвижения своих коллективных интересов. Организацию превратили в арену пропагандистских баталий, а председательство Польши свело результаты работы ОБСЕ к нулю.

Кроме того, он не связал с русофобией слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Министр отметил, что за несколько лет до завершения своего канцлерства Меркель заявила российскому президенту Владимиру Путину, что на самом деле Москва «решает все» в Донбассе и должна по этому поводу связываться с Киевом.