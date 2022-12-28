«Должны быть освобождены»: Лавров о новых регионах Лавров заявил, что новые регионы должны быть освобождены от угроз нацификации

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России после референдумов осенью, «должны быть полностью освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие годы», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале. По его словам, это является абсолютным приоритетом.

Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской Конституцией, — уточнил Лавров.

В сентябре прошли референдумы о присоединении к России ЛНР и ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областей. По данным российских властей, в ЛНР присоединение к РФ поддержали 97% жителей, в ДНР — 94%, в Запорожской области — 84%, в Херсонской — 83%.

25 ноября президент России Владимир Путин рассказал, почему референдумы в ДНР и ЛНР не провели еще в 2014 году. По его словам российские власти надеялись на решение в рамках Минских соглашений, а регионы могли воссоединиться с Украиной.