Лавров заявил, что НАТО больше не может «вершить судьбы Европы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

НАТО уже не может вершить судьбы Европы, о чем свидетельствуют события последнего времени, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, в качестве уравновешивающего фактора нелегитимных действий НАТО сегодня выступает ОДКБ.

То, что они не могут вершить судьбы Европы, думаю, всем уже стало ясно, — сказал Лавров.

Ранее председатель парламентской ассамблеи ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ с учетом положительного опыта действий миротворческих сил в Казахстане в январе нынешнего года. По его словам, действия коллективных миротворческих сил позволили правоохранительным органам Казахстана сосредоточить силы на восстановлении правопорядка и безопасности страны.