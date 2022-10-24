Лавров заявил, что Иран и Россия объяснились перед ООН насчет дронов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Представители России и Ирана предоставили исчерпывающие ответы в Совете Безопасности ООН на обвинения США в использовании иранских дронов на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на ходе XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости. По словам министра, соответствующие обвинения США подчеркивают, что Вашингтон живет не по нормам международного права, а по своим собственным правилам.

Что касается конкретной ситуации с дронами из Ирана, то исчерпывающие ответы официально дали в том числе в Совете Безопасности ООН представители Ирана и Российской Федерации, — сказал он.

Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников. Начавшаяся кампания дезинформации против Ирана вызывает разочарование, отметил он.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что обвинения западных стран в экспорте Ираном БПЛА в Россию представляют собой дезинформацию. По его словам, такие обвинения являются искусственным поводом для оказания давления на Москву и Тегеран.