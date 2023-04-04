Лавров заявил, что Евросоюз потерял Россию Лавров: Евросоюз по своей вине потерял Россию

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз по своей вине потерял Россию. Теперь объединение рассматривается Москвой как недружественное, подчеркнул он в интервью изданию aif.ru, текст которого размещен на сайте российского МИД.

Евросоюз «потерял» Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников, — пояснил глава МИД.

Он отметил, что в России из данной ситуации сделали необходимые выводы. Лавров указал на то, что Москва в ответ на враждебные шаги станет действовать «при необходимости жестко». В любом случае будут учтены национальные интересы. Теперь с Европой Россия будет взаимодействовать на основе интересов, которые зафиксированы в новой концепции внешней политики страны, добавил министр.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия-Африка. Мероприятие запланировано на конец июля, оно должно пройти в Санкт-Петербурге. По словам российского дипломата, Вашингтон отговаривает африканских партнеров от участия в форуме.