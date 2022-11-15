Лавров завершил свою программу на саммите G20 и вылетел в Россию

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров покинул Бали, завершив работу на саммите G20, передает РИА Новости. Самолет российского министра вылетел из аэропорта Денпасар в Россию.

Лавров покинул Бали, завершив работу на саммите G20, — передает агентство.

Ранее глава МИД России сообщил, что работа над итоговой декларацией саммита G20 практически завершена. Он добавил, что Запад пытался сделать документ политизированным, протащить формулировки с осуждением России, однако в проекте декларации будут представлены как западные, так и российские оценки ситуации вокруг Украины.

По словам Лаврова, Россия на саммите G20 выступила за отказ от использования энергетики для сведения политических счетов. Глава МИД сообщил, что в мире также сохраняются препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Министр отметил, что Москва, в свою очередь, продолжит добиваться создания механизма для контроля военно-биологической деятельности Пентагона.