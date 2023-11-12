Лавров заступился за Казахстан, который назвали «задним двором Путина» Лавров назвал хамскими заявления западных СМИ о «заднем дворе Путина»

Фото: Пресс-служба МИД

Сергей Лавров

Западные лидеры позволяют себе хамские высказывания по поводу отношений между Россией и Казахстаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин». Так он прокомментировал публикацию в зарубежных СМИ, которые назвали республику «задним двором» президента России Владимира Путина. Фрагмент передачи журналист Павел Зарубин показал в Telegram-канале.

Дело ведь не только в изданиях, там и лидеры западного мира, они тоже позволяют себе достаточно хамские высказывания. Кто-то из лидеров Евросоюза после одного из визитов в Центральную Азию публично на пресс-конференции сказал, что вот страна, которую мы посещаем, «мы рады, что она никогда не будет ничьим вассалом». Тоже ведь так достаточно нагло для дипломатического языка, — подчеркнул Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал глупостями заявления западной прессы об Астане. По его словам, зарубежные СМИ пытаются вести информационные войны. Как отметил Песков, Казахстан является суверенным и самодостаточным государством, развивающим сотрудничество по всем возможным азимутам, и стратегическим союзником России.

Ранее Путин заявил, что с оптимизмом смотрит на будущее российско-казахстанских отношений. По словам главы государства, между странами существует традиция взаимного доверия.