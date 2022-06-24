Лавров заподозрил ЕС и НАТО в создании коалиции для войны с Россией Лавров: ЕС и НАТО создают коалицию для войны с Россией

Фото: Lukas Balandis/Global Look Press

Евросоюз и НАТО создают коалицию для войны с Россией, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает РИА Новости. Брюссель не заинтересован в выполнении договоренностей с Москвой по созданию общих пространств, «это в прошлом», отметил Лавров. Он пообещал следить за реальными действиями, предпринимаемыми ЕС, и за тем, как страны-кандидаты подчиняются требованиями организации.

Сейчас Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, по большому счету, войны с Российской Федерацией, — заявил Лавров.

Глава российского МИД сравнил действия организаций с политикой Гитлера перед началом Второй мировой войны. По словам Лаврова, Москва не питает иллюзий по поводу того, что русофобия Запада рассосется сама собой.

Это путь, который, к сожалению, напоминает... Знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза, — добавил Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС внутриевропейскими делами. По его словам, Кремль заботит то, чтобы это не принесло больше проблем России и не усугубило отношения между Москвой, Киевом, Кишиневом и ЕС. Он отметил, что Молдавия стремится стать европейцами больше, чем сами европейцы и статус кандидата ассоциируется у Кишинева с «антироссийскостью».