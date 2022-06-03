Лавров: Запад сознательно разрушает православие Глава МИД России Лавров обвинил Запад в сознательном разрушении православия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Лидеры стран Запада под руководством США сознательно разрушают все, что связано с Россией и православием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. В качестве доказательства дипломат привел пример разрушительных действий американцев в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Лавров подчеркнул, что в религиозных кругах Украины была создана «квазиструктура», которая привела к расколу украинской церкви.

За последние годы по инициативе американцев, которые активно манипулируют константинопольским патриархом, к огромному сожалению, взят курс на разрушение православия. Это осознанная линия, которая вписывается в нынешний курс Запада на подрыв всего, что связано с Россией, со славянами, с православием, — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что в ЕС предложили включить патриарха всея Руси Кирилла в санкционные списки. С такой инициативой выступили власти Литвы. В качестве основания для этого называлось то, что предстоятель РПЦ является «одним из главных сторонников» спецоперации РФ на Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также не стал отрицать, что патриарх Московский и всея Руси может стать объектом персональных санкций Евросоюза.

Однако решение не было принято, поскольку его заблокировала Венгрия. Из-за категоричной позиции Будапешта ЕС был вынужден отложить принятие шестого пакета санкций против России.