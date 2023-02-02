Лавров: Запад приглядывает страну на роль следующей Украины Лавров: Запад видит Молдавию в роли следующей Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

На роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, какая из стран вблизи России может пойти по пути Украины. По его словам, нынешний президент Молдавии Майя Санду «сама рвется в НАТО», имеет румынское гражданство и «готова практически на все».

Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, — сказал Лавров.

Спикер парламента государства Игорь Гросу ранее заявил о желании Молдавии начать переговоры по вступлению в Евросоюз. По словам политика, страна должна одновременно выполнять условия для вступления в ЕС и бороться с кризисами.

Между тем политический обозреватель, журналист Валерий Демидецкий отметил, что проблема убыли населения в Молдавии приобрела катастрофические масштабы. По его словам, страна переживает спад населения из-за экономических и политических кризисов, а депутаты поддерживают законы, которые противоречат ценностям населения.

По словам публициста, молодежь не захочет жить в Молдавии без улучшения качества жизни и появления хорошо оплачиваемых рабочих мест, но вместо этого правительство и парламент принимают Стамбульскую конвенцию, поддерживающую ЛГБТ-сообщество. Журналист считает, что такие решения только отталкивают население Молдавии, склонное к традиционным ценностям.