Лавров: Запад поставит Киеву военную технику вместе с наемниками

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Основной боевой танк США Abrams

Поставки современной военной техники Киеву будут производиться вместе с иностранными боевыми расчетами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости. По его словам, предоставленные Западом виды вооружений невозможно освоить в течение двух-трех месяцев, и для работы с ними потребуется участие иностранцев, которых будут оформлять как наемников.

Есть системы, <...> которым невозможно обучить в обозримые даже сроки, и если их поставляют, то скорее всего, это будет делаться совместно с расчетами боевыми. Видимо, их будут на время отпускать в отпуск из армии и оформлять наемниками, — предположил Лавров.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что ускоренное обучение бойцов ВСУ на танках Leopard 2 под руководством германских инструкторов превратит украинцев в «танково-пушечное мясо». Член Совфеда отметил, что руководству ФРГ плевать на Украину, а сокращенные курсы похожи на программу «взлет-посадка» для летчиков времен Второй мировой войны. По его мнению, сокращенная программа подготовки призвана прежде всего снять ответственность с обучающих, «чтобы с этими танками от них отстали».