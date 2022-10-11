Лавров: Запад осуждает Россию, не замечая преступлений киевского режима Лавров: цели СВО на Украине не меняются

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Когда Россия, не имея больше возможности терпеть преступления киевского режима, ответила серьезно, Запад сразу же начал играть в осуждение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, Запад играет в игру, которая называется «ничего не вижу, ничего не слышу».

Запад играет в игру, которая называется «ничего не вижу, ничего не слышу», когда это делает Зеленский, а вот когда Россия уже, как объяснил вчера президент (Владимир Путин), не имея больше возможности терпеть преступления киевского режима, террористические атаки киевского режима, наконец ответила серьезно, тут же стали играть в осуждение, — сказал Лавров.

При этом министр добавил, что цели российской специальной военной операции на Украине не меняются, они будут достигнуты.

Что касается того, где пределы тех задач, которые мы ставим в ходе нашей специальной военной операции: президент эти задачи обозначил, они не меняются. Они будут достигнуты, — сказал он.

Лавров добавил, что Украина не должна быть террористическим государством, которое «терроризирует своих граждан». Россия, по его словам, не может допустить, чтобы Киев создавал постоянную угрозу безопасности РФ. Министр отметил, что имеет в виду возможное вступление в НАТО и размещение на территории Украины вооружений, представляющих угрозу для Москвы.

Ранее президент США Джо Байден осудил массированные ракетные удары ВС РФ по объектам на территории Украины. Он отметил, что это лишь укрепляет решимость Вашингтона поддерживать Киев «сколько потребуется».