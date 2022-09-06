Западные страны не выполняют свои обещания по доставке продовольствия на международные рынки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он отметил, что ряд государств отказывается отменять логистические ограничения и санкции против России, что мешает стране осуществлять доставку зерна.
Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно, не принимают решения об исключения логистических санкций, которые препятствуют доступу российского зерна на мировые рынки, — сказал министр.
22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предположил, что до конца текущего года по зерновому коридору может быть перевезено до 50 млн тонн зерна с Украины и из России. При этом соглашения о перевозке зерна могут быть автоматически продлены по истечении изначальных четырех месяцев.