Лавров обвинил Запад в нарушении обещаний по доставке продовольствия Лавров: Запад не выполняет обещания по доставке продовольствия

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Западные страны не выполняют свои обещания по доставке продовольствия на международные рынки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он отметил, что ряд государств отказывается отменять логистические ограничения и санкции против России, что мешает стране осуществлять доставку зерна.

Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно, не принимают решения об исключения логистических санкций, которые препятствуют доступу российского зерна на мировые рынки, — сказал министр.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предположил, что до конца текущего года по зерновому коридору может быть перевезено до 50 млн тонн зерна с Украины и из России. При этом соглашения о перевозке зерна могут быть автоматически продлены по истечении изначальных четырех месяцев.