Лавров рассказал, кто не разрешает Украине вести переговоры с Россией Лавров: Запад не разрешает Украине вести переговоры с Россией

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Запад «не разрешает» Киеву вести переговоры с РФ по поводу урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Он уточнил, что ранее украинские делегаты выдвинули предложение, которое должно было решить данный вопрос. Однако позже западные лидеры «запретили» украинцам продолжать переговорный процесс.

Это к ответу на вопрос о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров. Запад не разрешает Украине вести переговоры. Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс, — заявил министр.

Дипломат отметил, что Украина стала «инструментом эксплуатации» властей США и Великобритании, направленным на «истощение» России. Лавров отметил, что коллективный Запад намерен «нанести поражение» российской стороне, путем поддержки и манипулирования Киевом.

Они [западные лидеры] управляют украинцами в качестве инструмента сдерживания нашей страны (как теперь говорят, ее «истощения») и нанесения России поражения «на поле боя», — высказался Лавров.

Ранее помощница главы Минобороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что США сделают все возможное, чтобы добиться «стратегического провала» России в ситуации вокруг Украины. Она пояснила, что имеет в виду неудачи в военном, политическом и экономическом планах, а также выразила мнение, что антироссийские санкции будут «все сильнее бить» по экономике и оборонно-промышленному сектору РФ.