Лавров: Запад напрямую участвует в войне против России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Страны Запада напрямую участвуют в войне против России, заявил в разговоре с кубинским информационном агентством Prensa Latina глава МИД РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что западные страны ведут гибридную войну против России руками украинского народа, который подчиняется приказам «киевского режима».

Мы не можем более терпеть линию Запада, который в очередной раз решил избрать нацистскую теорию и практику для того, чтобы объявить в этот раз гибридную войну против Российской Федерации. Она ведется руками украинских военнослужащих по приказу киевского режима, — заявил Лавров.

Лавров напомнил, что на Украине запретили образование на русском языке, также использование языка даже в быту и о закрытии СМИ, вещавших на русском языке. Он подчеркнул, что этот режим использовался Западом не только для уничтожения всего русского, но и для создания угроз для России с территории Украины.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обратился к жителям Дублина с призывом выйти на улицы города с протестами против антироссийской прокси-войны НАТО и США. Он назвал войны «глупыми» и добавил, что большинство европейцев хотят прекращения конфликта в отличие от западных политических деятелей и мировых СМИ.