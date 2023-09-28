Лавров: Запад накачал бы Украину оружием под предлогом прекращения огня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запад стремится добиться приостановки спецоперации на Украине, чтобы воспользоваться выигранным временем для поставок нового вооружения украинским войскам, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС. В ответ на вопрос о возможности начала переговоров по Украине в эту осень, Лавров отметил отсутствие конкретных предпосылок для таких переговоров.

Он также указал на провокационные слухи, которые, по его мнению, Запад распространяет для проверки готовности России согласиться на его условия. Основными условиями Запада, по словам Лаврова, являются временное прекращение огня и отсутствие каких-либо договоренностей, а также возможность поставить Украине дополнительное вооружение в течение приостановки конфликта.

Министр подчеркнул аналогию этой ситуации с минскими договоренностями, утверждая, что никто из западных стран и Украины не имел намерения выполнять эти договоренности, как это признано официально.

Как сообщалось ранее, правительство Финляндии планирует изменить процедуру предоставления убежища, чтобы соискателям могли отказывать прямо на границе с Россией. Заявления людей, подозреваемых в необоснованности прошения убежища, будут проверять в ускоренном порядке.