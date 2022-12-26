Лавров: Запад лишится многих возможностей «рулить в мировой экономике»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

В ближайшее время можно будет наблюдать значительное сокращение возможностей стран Запада «рулить в мировой экономике», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями российских СМИ, трансляция которой ведется на YouTube-канале МИД России. По его словам, странам Запада придется договариваться с другими мировыми игроками вне зависимости от их желания.

В ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется, и хочет он или не хочет, придется договариваться, — указал глава дипведомства.

Он добавил, что Москва не будет бегать за западными партнерами, которые «разорвали практически все отношения».

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что зонтичные альянсы стран Запада в будущем распадутся и в мире появится несколько макрорегионов, настроенных на партнерство и диалог. По его словам, новый мир не откажется от сотрудничества с Западом, однако в нем будут превалировать принципы равноправия и взаимного уважения. Медведев также указал на противоречия в стане западных союзников, которые видны «невооруженным глазом», упомянув старания США и Британии, стремящихся ослабить Европу и ее промышленный сектор, а также вбить клин между Китаем и членами Евросоюза.