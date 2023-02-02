Лавров обвинил Запад в расизме и предрек появление газовых камер Лавров: Запад хочет нанести России сокрушительное поражение

Фото: shutterstock

Страны Запада желают нанести России сокрушительное поражение, чтобы она долгое время не смогла от него оправиться, заявил в интервью агентству РИА Новости и телеканалу «Россия 24» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, таким образом, лидеры недружественных стран проявляют расизм и нацизм и пытаются «решить русский вопрос».

Урусула фон дер Ляйен заявила, что итогом войны должно стать поражение России, и такое поражение, чтобы она десятилетиями не смогла восстановить свою экономику. Это что как не расизм, не нацизм, не попытка «решения русского вопроса»? Да, не в газовых камерах. Пока еще! — сказал Лавров.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москве от Запада ничего не нужно, однако НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками. По его словам, Россия не поступится законными интересами в области безопасности. Рябков добавил, что Москва объясняла свою позицию «и по-хорошему, и в более жесткой форме», предупреждала о последствиях. В Вашингтоне эти предупреждения не слышали и продолжали «науськивать Киев против России», сказал замминистра.